Тухель – Абрамовичу: эта победа – для вас и вашего клуба

12 февраля на стадионе «Мохаммед Бин Зайед» в Абу-Даби (ОАЭ) прошёл финальный матч клубного чемпионата мира «Челси» — «Палмейрас». Лондонский клуб одержал победу — 2:1.

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал, о чём он общался с владельцем команды Романом Абрамовичем после матча.

«Мы встретились на поле после игры и поздравили друг друга с победой.

Я сказал ему: «Эта победа – для вас и вашего клуба. Ваша страсть и вклад в команду сделали эту победу возможной», – приводит слова Тухеля британское издание Metro.

«Челси» вышел в финал клубного чемпионата мира после того, как в 1/2 финала турнира обыграл «Аль-Хиляль» (1:0). Бразильский «Палмейрас» в полуфинале одержал победу над египетским «Аль-Ахли» (2:0).

Напомним, в прошлом сезоне «Челси» выиграл Лигу чемпионов УЕФА. «Палмейрас» же второй год подряд одержал победу в Кубке Либертадорес.