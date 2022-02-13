Бэйл и Иско могут покинуть «Реал» летом в качестве свободных агентов

Футболисты мадридского «Реала» Гарет Бэйл и Иско могут покинуть клуб летом в качестве свободных агентов. Об этом сообщает в своём «Твиттере» итальянский журналист Николо Скира. На данный момент переговоры о продлении контрактов с игроками находятся в режиме ожиданиями.

29-летний Иско выступает за «Реал» с 2013 года, полузащитник провёл за испанский клуб 350 матчей, в которых забил 53 мяча и сделал 56 голевых передач.

Бэйл также присоединился к мадридской команде в 2013 году – провёл 254 игры, забил 106 голов и 67 раз ассистировал своим партнёрам. С осени 2020 по лето 2021 года валлиец выступал за английский «Тоттенхэм» на правах аренды.

После 24 сыгранных туров мадридский «Реал» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2021/2022. «Сливочные» имеют в своём активе 54 очка.