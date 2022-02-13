Болельщик «Палмейраса» был застрелен во время просмотра игры с «Челси» на клубном ЧМ

Болельщик «Палмейраса» был застрелен во время беспорядков, которые начались при просмотре финала клубного чемпионата мира, где бразильскому клубу противостоял лондонский «Челси» (1:2 д.в.). Об этом сообщает Reuters.
Мужчина, который, по информации правоохранительных органов, был тюремным охранником в отставке, был застрелен возле стадиона «Палмейраса» в Сан-Паулу (Бразилия), где тысячи болельщиков собрались, чтобы посмотреть матч на большом экране.
Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона толпы. Один человек был арестован, говорится в заявлении. Снимки с камер будут проанализированы, чтобы идентифицировать других участников беспорядков. Правоохранительные органы продолжали патрулировать этот район, чтобы предотвратить любые новые беспорядки.
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