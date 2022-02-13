Лаксальт: не сказал бы, что у Миранчука критичная ситуация в «Аталанте»

29-летний уругвайский защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт поделился мнением об игре российского полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте».
«Что касается Миранчука, то нужно понимать принципы Гасперини: он постоянно ротирует игроков. У него есть три-четыре неприкасаемых футболиста, которые будут в старте всегда, но все остальные получают игровое время. Не сказал бы, что у Миранчука какая-то критичная ситуация. Он получает шансы — да, не всегда выходит в основе, но играет и забивает. Нужно продолжать работать», – цитирует Лаксальта «Спорт-экспресс».
Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года, перейдя в клуб из «Локомотива». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 13 матчах итальянской Серии А, забил один гол и отдал три результативные передачи. Также на его счету два матча в Лиге чемпионов. Контракт Миранчука истекает в 2024 году.
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