«Челси» выиграл клубный чемпионат мира, Россия проиграла Чехии. Главное к утру

«Челси» обыграл «Палмейрас» в финале клубного чемпионата мира, сборная России по хоккею проиграла Чехии на Олимпийских играх 2022 года, Гари Линекер ярко высказался о российской фигуристке Камиле Валиевой. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Челси» стал победителем клубного чемпионата мира, обыграв в финале «Палмейрас».

2. Сборная России по хоккею прервала победную серию из семи матчей на Олимпиадах.

3. Линекер — о Валиевой: допинг в спорте — это всегда неправильно, но в 15 лет? Какого чёрта?

4. НОК Украины выступил с масштабным обращением с призывом к миру во время ОИ-2022.

5. Россия — четвёртая по количеству медалей после 9-го дня Олимпийских игр в Пекине.

6. Валиева, Щербакова и Трусова вышли на тренировку перед стартом одиночниц на ОИ-2022.

7. USA Today: Смолкин оградил дочь Тутберидзе от вопросов о допинге Валиевой.

8. Валиева, Трусова и Щербакова узнали стартовые номера в короткой программе на Олимпиаде.

9. Воронкова удаляли с площадки, Жамнов эмоционально руководил сборной. Фото поражения России.

10. Исполнительный директор МОК: нам нужно подумать о человеческой стороне истории с Валиевой.