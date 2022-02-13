«Лион» хочет вернуть Ляказетта и готов предложить игроку крупный контракт следующим летом

Нападающий лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт может вернуться в «Лион». Французский клуб готов предложить своему экс-футболисту крупный контракт, информирует Goal со ссылкой на ESPN.
Согласно сведениям источника, на 30-летнего французского форварда претендует несколько клубов, но «Лион» планирует выиграть борьбу за Ляказетта, предложив игроку большую зарплату. Напомним, контракт Александра с «Арсеналом» истекает по окончании нынешнего сезона.
Ранее сообщалось, что «Атлетико», «Севилья» и «Рома» следят за неопределённостью вокруг будущего Ляказетта в Лондоне. Ляказетт выступает за лондонский «Арсенал» с лета 2017 года, куда перешёл из «Лиона». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость французского футболиста в € 20 млн. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Ляказетт принял участие в 15 матчах, забил три гола и отдал три результативные передачи.
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