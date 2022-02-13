Почеттино: не верю, что «Реал» сможет продемонстрировать такую же дисциплину, как «Ренн»
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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от встречи с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
«Я не верю, что «Реал» сможет продемонстрировать такую же дисциплину, как «Ренн» или другие команды Лиги 1. Думаю, «Реал» будет действовать в похожей структуре, но матч будет совсем другим. Наши мысли уже о первом матче с мадридцами», — приводит слова Почеттино Culture PSG.
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА между «ПСЖ» и «Реалом» состоится в следующий вторник, 15 февраля, в Париже (Франция). Ответная встреча пройдёт 9 марта в Мадриде (Испания).
«Пари Сен-Жермен» в 24 матчах набрал 59 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022.
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