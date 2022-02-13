Клопп: нет никаких шансов, что Милнер завершит карьеру

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что клуб ведёт переговоры о продлении контракта с 36-летним полузащитником Джеймсом Милнером.



«Переговоры ведутся, но, как всегда, мы больше никаких деталей не сообщаем. Клуб ведёт переговоры с Милнером. Посмотрим, что будет. Нет никаких шансов, что Милнер завершит карьеру», — приводит слова Клоппа журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».



Напомним, Милнер выступает за «Ливерпуль» с 2015 года. В нынешнем сезоне 36-летний полузащитник принял участие в 15 матчах английской Премьер-лиги и отдал 1 результативную передачу.



«Ливерпуль» в 23 матчах набрал 51 очко и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.