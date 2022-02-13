Бывший журналист «Чемпионата» вошёл в тренерский штаб клуба из чемпионата Беларуси

Бывший журналист «Чемпионата» Антон Михашенок вошёл в тренерский штаб «Витебска», который выступает в Высшей лиге Беларуси, информирует клубная пресс-служба.

«Антон Михашенок родился в городе Сочи 27 февраля 1991 года. Работал аналитиком в штабе Виктора Гончаренко в ЦСКА, ассистировал Леониду Слуцкому в казанском «Рубине», а в прошлом сезоне входил в тренерский штаб «Сморгони».



В настоящий момент учится на курсе профессора Витора Фраде в тренерской школе при университете Порту.



Мы рады приветствовать Антона Васильевича и желаем ему успехов на новом посту!» — сообщает пресс-служба «Витебска» во «ВКонтакте».

Напомним, на «Чемпионате» Антон работал с 2011 года. Спортивной журналистикой он занялся в 2009 году.

В прошлом розыгрыше чемпионата Беларуси «Витебск» занял 7-е место в турнирной таблице, набрав 3 очка в 30 матчах. Победителем соревнования стал солигорский «Шахтёр» (75).