Бывший журналист «Чемпионата» вошёл в тренерский штаб клуба из чемпионата Беларуси

Бывший журналист «Чемпионата» Антон Михашенок вошёл в тренерский штаб «Витебска», который выступает в Высшей лиге Беларуси, информирует клубная пресс-служба.
«Антон Михашенок родился в городе Сочи 27 февраля 1991 года. Работал аналитиком в штабе Виктора Гончаренко в ЦСКА, ассистировал Леониду Слуцкому в казанском «Рубине», а в прошлом сезоне входил в тренерский штаб «Сморгони».
В настоящий момент учится на курсе профессора Витора Фраде в тренерской школе при университете Порту.
Мы рады приветствовать Антона Васильевича и желаем ему успехов на новом посту!» — сообщает пресс-служба «Витебска» во «ВКонтакте».
Напомним, на «Чемпионате» Антон работал с 2011 года. Спортивной журналистикой он занялся в 2009 году.
В прошлом розыгрыше чемпионата Беларуси «Витебск» занял 7-е место в турнирной таблице, набрав 3 очка в 30 матчах. Победителем соревнования стал солигорский «Шахтёр» (75).
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