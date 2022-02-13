«Зенит» сообщил о новой травме Ловрена

Санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте сообщил о новой травме защитника Деяна Ловрена. Хорват получил повреждение в матче товарищеского турнира Atlantic Cup с «Копенгагеном» (1:1, 3:2 по пенальти).
«Определён характер повреждения Деяна Ловрена. Защитник сине-бело-голубых прошёл обследование после травмы, полученной в матче с «Копенгагеном». По результатам обследования у игрока выявлено повреждение связок голеностопа. Точные сроки восстановления станут известны в ближайшие дни.
Футбольный клуб «Зенит» желает Деяну Ловрену скорейшего возвращения на поле!» — написала клубная пресс-служба.
Напомним, после зимней паузы команда Сергея Семака возобновит сезон матчами 1/16 финала Лиги Европы с испанским «Бетисом». Первая встреча состоится в Санкт-Петербурге 17 февраля, ответная — в Севилье 24 февраля.
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