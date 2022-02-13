Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бавария» хочет продлить контракт с Толиссо, которым интересуется «Реал»

«Бавария» хочет продлить контракт с Толиссо, которым интересуется «Реал»
Комментарии

Французский полузащитник Корентин Толиссо может подписать новый контракт с мюнхенской «Баварией». Клуб заинтересован в том, чтобы сохранить футболиста, информирует Chronicle Live.

Согласно сведениям источника, руководство «Баварии» уже начало с Толиссо переговоры о пролонгации контракта, который истекает следующим летом.

Ранее СМИ приписывали интерес к Толиссо мадридскому «Реалу» и британскому «Ньюкасл Юнайтед».

В нынешнем сезоне в 17 матчах во всех турнирах полузащитник забил три гола и отдал три голевые передачи. Толиссо стал игроком «Баварии» в 2017 году, перейдя из «Лиона» за € 41,5 млн. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет € 15 млн. Действующий контракт 27-летнего футболиста с клубом рассчитан до лета 2022 года. Футболист является игроком национальной команды Франции.

Новость по теме
«Реал» хочет летом бесплатно подписать хавбека «Баварии». Ранее так заполучили Алабу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022