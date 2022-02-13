«Бавария» хочет продлить контракт с Толиссо, которым интересуется «Реал»

Французский полузащитник Корентин Толиссо может подписать новый контракт с мюнхенской «Баварией». Клуб заинтересован в том, чтобы сохранить футболиста, информирует Chronicle Live.
Согласно сведениям источника, руководство «Баварии» уже начало с Толиссо переговоры о пролонгации контракта, который истекает следующим летом.
Ранее СМИ приписывали интерес к Толиссо мадридскому «Реалу» и британскому «Ньюкасл Юнайтед».
В нынешнем сезоне в 17 матчах во всех турнирах полузащитник забил три гола и отдал три голевые передачи. Толиссо стал игроком «Баварии» в 2017 году, перейдя из «Лиона» за € 41,5 млн. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет € 15 млн. Действующий контракт 27-летнего футболиста с клубом рассчитан до лета 2022 года. Футболист является игроком национальной команды Франции.
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