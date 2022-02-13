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В «Зените» прокомментировали введение Fan ID

В «Зените» прокомментировали введение Fan ID
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался по поводу введения Fan ID. Ранее болельщики санкт-петербургского клуба и других команд РПЛ объявили бойкот соревнований, на которых будет использоваться система Fan ID.

«Чтобы ситуацию чётко описать, нужно посмотреть документы к закону, который уже принят. А они пока не вышли. Как будет осуществляться выдача Fan ID? Что будет давать получение паспорта болельщика? Fan ID может оказаться документом, за которым никуда не надо будет ходить. Я не берусь давать характеристику, поскольку ещё не видел документов. Гадать на кофейной гуще бесполезно.

Единственное, обвинения в попытках дополнительного контроля вряд ли обоснованны. Приобретая мобильный телефон, вы предоставляете достаточно данных, чтобы не требовались дополнительные сведения для контроля. Очень редки случаи, когда люди отказываются от мобильных телефонов и других гаджетов», — приводит слова Медведева «Комсомольская правда».

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