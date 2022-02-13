Головин — в запасе «Монако» на матч с «Лорьяном»

Сегодня, 13 февраля, в матче 24-го тура французской Лиги 1 «Монако» встретится с «Лорьяном». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:00 мск.
«Монако» объявил стартовый состав на матч. Российский полузащитник Александр Головин начнёт игру в запасе.
Стартовый состав «Монако»: Нюбель, Вандерсон, Марипан, Дисаси, Энрике, Сидибе, Тчуамени, Бен-Йеддер, Фолланд, Диоп.
Александр Головин выступает в составе «Монако» с 2018 года. В сезоне-2021/2022 российский полузащитник провёл за монегасков 23 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач. Действующий контракт Александра с «Монако» рассчитан до 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 25 млн.
Напомним, 31 января Головин вышел на поле в матче 1/8 финала Кубка Франции с «Лансом». Для 25-летнего россиянина это первое и единственное появление на поле в 2022 году. Полузащитник с конца декабря прошлого года восстанавливался после растяжения брюшной мышцы.
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