Денис Черышев – в запасе «Валенсии» на матч с «Алавесом»
Поделиться
Сегодня, 13 февраля, в матче 24-го тура испанской Примеры «Алавес» примет на своём поле «Валенсию». Встреча пройдет на стадионе «Мендисорроса» (Витория, Испания). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 мск.
Команды объявили стартовые составы на матч. Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев начнёт матч на скамейке запасных.
«Алавес»: Пачеко, Дуарте, Лежён, Лагуардия, Тенаглия, Н’Диайе, Эскаланте, Пина, Хасон, Риоха, Хоселу.
«Валенсия»: Мамардашвили, Лато, Дьякаби, Джёмерт, Коррея, Муса, Мориба, Солер, Гедеш, Кошта, де Соуза.
Напомним, «Валенсия» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 30 очков в 23 матчах. «Алавес» (17) — на предпоследнем 19-м месте в таблице Примеры.
Комментарии
- 13 февраля 2022
-
15:30
-
15:18
-
14:50
-
14:45
-
14:07
-
13:34
-
13:20
-
12:59
-
12:46
-
11:50
-
11:42
-
11:18
-
10:56
-
10:54
-
10:30
-
10:08
-
10:03
-
09:48
-
09:40
-
09:34
-
09:30
-
09:27
-
08:53
-
08:31
-
05:22
-
04:43
-
04:42
-
04:27
-
04:09
-
03:51
-
03:21
-
02:50
-
02:24
-
02:15
-
02:06
Партнерский контент