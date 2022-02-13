Денис Черышев – в запасе «Валенсии» на матч с «Алавесом»

Сегодня, 13 февраля, в матче 24-го тура испанской Примеры «Алавес» примет на своём поле «Валенсию». Встреча пройдет на стадионе «Мендисорроса» (Витория, Испания). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 мск.

Команды объявили стартовые составы на матч. Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев начнёт матч на скамейке запасных.

«Алавес»: Пачеко, Дуарте, Лежён, Лагуардия, Тенаглия, Н’Диайе, Эскаланте, Пина, Хасон, Риоха, Хоселу.

«Валенсия»: Мамардашвили, Лато, Дьякаби, Джёмерт, Коррея, Муса, Мориба, Солер, Гедеш, Кошта, де Соуза.

Напомним, «Валенсия» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 30 очков в 23 матчах. «Алавес» (17) — на предпоследнем 19-м месте в таблице Примеры.