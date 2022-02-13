«Милан» обыграл «Сампдорию» и поднялся на первое место в Серии А

Сегодня, 13 февраля, в матче 25-го тура итальянской Серии А «Милан» встретился в «Сампдорией». Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане и завершилась победой хозяев с минимальным счётом 1:0. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэле Киффи.
Единственный гол в матче был забит на 8-й минуте. Его автором стал нападающий «Милана» Рафаэл Леау. Примечательно, что в роли ассистента выступил голкипер «россонери» Мик Меньян, который идеально выбил мяч от собственных ворот на ногу к нападающему. Больше изменений на табло не произошло. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Милана».
Благодаря этой победе «Милан» поднялся на первое место в турнирной таблице Серии А, набрав 55 очков. Однако у ближайшего преследователя, «Интера» (54), есть матч в запасе. «Сампдория» (23) – на 16-м месте.
- 13 февраля 2022
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