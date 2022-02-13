«Монако» с Головиным не смог обыграть «Лорьян»
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Сегодня, 13 февраля, в матче 24-го тура французской Лиги 1 «Монако» встретился с «Лорьяном». Игра проходила на стадионе «Луи II» (Фонвьей, Монако) и завершилась со счётом 0:0. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Бастьеном Дешепи.
Стоит отметить, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин начал матч в запасе, но на 56-й минуте вышел на замену вместо Кевина Фолланда. По большинству статистических показателей монегаски превзошли своего соперника, однако конвертировать это в забитые мячи не сумели. Финальный свисток арбитра зафиксировал нулевую ничью.
«Монако» набрал 37 очков в 24 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Лорьян» (21) – на 17-м месте.
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