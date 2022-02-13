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Юри Алберто рассказал, чего ему будет не хватать в Санкт-Петербурге

Юри Алберто рассказал, чего ему будет не хватать в Санкт-Петербурге
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Новичок «Зенита» бразильский нападающий Юри Алберто признался, что в Санкт-Петербурге ему будет не хватать общения с семьёй.

«Почти ничего с собой не брал. В Порту-Алегри осталось имущество, которым надо распорядиться – что-то отдать кому-то, что-то перевезти в наш дом в Сан-Паулу. Но придётся отложить всё это до мая, когда у «Зенита» закончится сезон. Сейчас времени на перевоз вещей не найду.

Каких вещей мне будет больше всего не хватать в Санкт-Петербурге? Вещи на самом деле не важны. Чего будет не хватать, так это общения с семьёй, с дочкой. Мы с ней каждый день созваниваемся», — передаёт слова Алберто корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

17 февраля «Зенит» проведёт первый матч 1/16 финала Лиги Европы с «Бетисом» дома.

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