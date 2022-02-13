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Юри Алберто — о «Спартаке»: всю красную одежду оставлю в Бразилии

Юри Алберто — о «Спартаке»: всю красную одежду оставлю в Бразилии
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Нападающий «Зенита» Юри Алберто рассказал, что знает главного соперника своей команды в Российской Премьер-Лиге.

«Спартак». Я смотрел матч, который закончился со счётом 7:1. Помню, мы посмеялись с Клаудиньо. Раньше я играл за красно-белый «Интернасьонал», а наш принципиальный соперник «Гремио» носил синие цвета. И когда я спросил Клаудиньо, какие цвета у главного противника «Зенита», он сказал – красные. Я ответил: «Так не бывает!»

Теперь в моей жизни всё наоборот: буду биться за сине-бело-голубых против красно-белых. Думаю ли я об этом соперничестве? Да, и всю красную одежду оставлю в Бразилии (смеётся)», — передаёт слова Алберто корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

«Зенит» сыграет со «Спартаком» в 29-м туре РПЛ. Встреча должна состояться в середине мая.

«Узнал, кто главный соперник «Зенита», и засмеялся: так не бывает!» Интервью с Юри Алберто «Узнал, кто главный соперник «Зенита», и засмеялся: так не бывает!» Интервью с Юри Алберто
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