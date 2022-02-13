Юри Алберто — о «Спартаке»: всю красную одежду оставлю в Бразилии

Нападающий «Зенита» Юри Алберто рассказал, что знает главного соперника своей команды в Российской Премьер-Лиге.



«Спартак». Я смотрел матч, который закончился со счётом 7:1. Помню, мы посмеялись с Клаудиньо. Раньше я играл за красно-белый «Интернасьонал», а наш принципиальный соперник «Гремио» носил синие цвета. И когда я спросил Клаудиньо, какие цвета у главного противника «Зенита», он сказал – красные. Я ответил: «Так не бывает!»



Теперь в моей жизни всё наоборот: буду биться за сине-бело-голубых против красно-белых. Думаю ли я об этом соперничестве? Да, и всю красную одежду оставлю в Бразилии (смеётся)», — передаёт слова Алберто корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

«Зенит» сыграет со «Спартаком» в 29-м туре РПЛ. Встреча должна состояться в середине мая.