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Экс-тренер «ПСЖ» Лоран Блан уволен из катарского «Аль-Райяна»

Экс-тренер «ПСЖ» Лоран Блан уволен из катарского «Аль-Райяна»
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Бывший главный тренер сборной Франции и «Пари Сен-Жермен» Лоран Блан отправлен в отставку с поста наставника катарского «Аль-Райяна», сообщает пресс-служба клуба.

Блана заменил чилийский тренер Николас Кордова, который тренировал сборную Катара U21.

56-летний Блан возглавлял «Аль-Райян» с декабря 2020 года. Под руководством французского специалиста команда провела 48 матчей, выиграв 19, 7 сыграв вничью и проиграв 22. На данный момент «Аль-Райян» занимает 9-е место в лиге из 12.

До этого Блан тренировал «Бордо», сборную Франции и «ПСЖ». В качестве тренера Блан четыре раза выигрывал чемпионат Франции: один раз — в составе «Бордо» (сезон-2008/2009), трижды — в составе «ПСЖ» (сезон-2013/2014, 2014/2015, 2015/2016).

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