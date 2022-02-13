Юри Алберто поставил цель забить до конца сезона 10 голов за «Зенит»

Новичок «Зенита» Юри Алберто рассчитывает, что до конца сезона забьёт за российскую команду 10 голов.



— Сколько мячей планируете забить за «Зенит» в этом сезоне? Малком, например, поставил себе цель – 10 голов.

— Прихожу в середине сезона – осталось не так много матчей. Но давайте и я тоже поставлю цель в 10 голов. Помимо того, помогу Малкому забить его 10 (улыбается), — передаёт слова Юри Алберто корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.



20-летний Юри Алберто стал футболистом «Зенита» в зимнее трансферное окно, перейдя из бразильского «Интернасьонала» за € 25 млн. Нападающий подписал контракт с командой из Санкт-Петербурга до 2027 года.



В ближайшем официальном матче «Зенит» в рамках 1/16 финала Лиги Европы встретится с испанским «Бетисом». Встреча на «Газпром Арене» пройдёт 17 февраля.