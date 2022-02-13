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«Ньюкасл» хочет летом бесплатно подписать полузащитника «Баварии»

«Ньюкасл» хочет летом бесплатно подписать полузащитника «Баварии»
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Полузащитник «Баварии» Корентин Толиссо может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 27-летнего игрока заинтересован «Ньюкасл Юнайтед», сообщает Chronicle Live.

По информации источника, «сороки» хотят летом подписать француза, когда игрок станет свободным агентом. При этом существует вероятность того, что хавбек продлит соглашение с мюнхенцами.

В нынешнем сезоне в 17 матчах во всех турнирах полузащитник забил три гола и отдал три голевые передачи. Толиссо стал игроком «Баварии» в 2017 году, перейдя из «Лиона» за € 41,5 млн.

Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет € 15 млн. Действующий контракт 27-летнего футболиста с клубом рассчитан до лета 2022 года. Футболист является игроком национальной команды Франции.

Видеообзор матча 24-го тура АПЛ «Ньюкасл» — «Эвертон»:

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