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«Шахтёр» продлил контракты с Мудриком и Судаковым. Мудриком интересовался «Брентфорд»

«Шахтёр» продлил контракты с Мудриком и Судаковым. Мудриком интересовался «Брентфорд»
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Донецкий «Шахтёр» на официальном сайте объявил о продлении контрактов с полузащитниками Михаилом Мудриком и Георгием Судаковым.

Оба футболиста подписали с клубом соглашения до 31 декабря 2026 года.

В этом сезоне 21-летний Мудрик провёл за «горняков» 19 матчей и забил два гола, а 19-летний Судаков выходил на поле в 14 встречах и отличился четырьмя мячами.

Отметим, что в декабре прошлого года сообщалось об интересе к Мудрику со стороны английского «Брентфорда». Агент футболиста Алексей Алёхин заявлял: «Да, действительно «Брентфорд» заинтересован в услугах Михаила Мудрика и предложил ему долгосрочный контракт на 5,5 лет с базовой зарплатой £ 28 тыс. в неделю. «Брентфорд» сделал предложение «Шахтёру» в размере € 12 млн плюс дополнительные бонусы».

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