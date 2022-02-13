Алберто: Дзюба ещё не дал мне прозвища. Артём кажется харизматичным парнем
Поделиться
Нападающий «Зенита» Юри Алберто признался, что ещё не получил прозвище в команде от форварда Артёма Дзюбы.
— Не секрет, что главный шутник в «Зените» — Артём Дзюба. Когда в команду пришёл Малком, он дал ему прозвище мини-Халк. А вас как-то назвал?
— Ещё нет, но в зенитовском туннеле, который я проходил как новичок, мне от него досталось больше всего. Прилетело прилично (улыбается). Дзюба кажется харизматичным парнем. Я нормально реагирую на такие вещи, ничего страшного. Знаю, меня ещё ждёт туннель на день рождения и когда забью первый гол, — передаёт слова Алберто корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
20-летний Алберто пополнил состав российского клуба из бразильского «Интернасьонала» в зимнее трансферное окно.
Комментарии
- 13 февраля 2022
-
18:29
-
18:23
-
18:12
-
18:07
-
17:47
-
17:39
-
17:38
-
17:28
-
17:27
-
17:22
-
17:20
-
17:19
-
17:14
-
17:08
-
16:56
-
16:51
-
16:38
-
16:26
-
16:19
-
15:59
-
15:30
-
15:18
-
14:50
-
14:45
-
14:07
-
13:34
-
13:20
-
12:59
-
12:46
-
11:50
-
11:42
-
11:18
-
10:56
-
10:54
-
10:30
Партнерский контент