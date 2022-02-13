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Алберто: Дзюба ещё не дал мне прозвища. Артём кажется харизматичным парнем

Алберто: Дзюба ещё не дал мне прозвища. Артём кажется харизматичным парнем
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Нападающий «Зенита» Юри Алберто признался, что ещё не получил прозвище в команде от форварда Артёма Дзюбы.

— Не секрет, что главный шутник в «Зените» — Артём Дзюба. Когда в команду пришёл Малком, он дал ему прозвище мини-Халк. А вас как-то назвал?
— Ещё нет, но в зенитовском туннеле, который я проходил как новичок, мне от него досталось больше всего. Прилетело прилично (улыбается). Дзюба кажется харизматичным парнем. Я нормально реагирую на такие вещи, ничего страшного. Знаю, меня ещё ждёт туннель на день рождения и когда забью первый гол, — передаёт слова Алберто корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

20-летний Алберто пополнил состав российского клуба из бразильского «Интернасьонала» в зимнее трансферное окно.

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