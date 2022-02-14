Капитан «Крыльев Советов» Божин: Сергееву подошёл бы мадридский «Атлетико»

Защитник и капитан «Крыльев Советов» Сергей Божин высказался о бывшем нападающем самарской команды Иване Сергееве, который зимой перешёл в «Зенит».



В чем уникальность Сергеева?

— Голевое чутьё, открывания. Но я думаю, в «Зенит» его позвали не только из-за голов. Ваня ещё и много черновой работы проделывает — в прессинг идёт. По себе знаю: если нападающий не атакует защитника, из обороны легче выйти. А Сергеев — прессингует и сокращает соперникам время на раздумья. «Зенит» стремится накрывать противника на чужой половине, поэтому такой форвард ему должен пригодиться.



— Иван советовался насчёт «Зенита»?

— Нет. О его трансфере я узнал из Интернета. Прочитал новость: «Сергеев перешёл в «Зенит». Написал ему: «Поздравляю».



— Даже от друга он держал переговоры в секрете?

— Я тоже удивился. Возможно, его просили не говорить никому. Я не лез ему в душу.



— Не пропадёт он там, как многие русские таланты?

— Время покажет. Но при его качествах — не должен. Ему ещё «Атлетико» Мадрид подошёл бы, где надо много бегать, прессинговать. К нему по пробегу никогда вопросов не было. Плюс забивает — что ещё нужно от нападающего? — рассказал Божин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.