Акинфеев попробовал забить пенальти футбольным, теннисным и регбийным мячами

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев поучаствовал в пенальти-челлендже.

35-летний футболист попробовал забить 11-метровые футбольным, теннисным и регбийным мячами. Все пенальти он реализовал с первого раза.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» ЦСКА.

В конце прошлого года болельщики ЦСКА признали Игоря Акинфеева лучшим игроком команды в ноябре и декабре. Голкипер набрал 42% голосов респондентов. Второе место в голосовании занял казахстанский полузащитник Бактиёр Зайнутдинов.



Красно-синие располагаются на 4-м месте с 30 очками в турнирной таблице РПЛ после 18 туров. Лидером Российской Премьер-Лиги является «Зенит», набравший 38 очков в 18 турах. Московское «Динамо» (36) находится на втором месте в национальном первенстве.