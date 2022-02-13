Акинфеев попробовал забить пенальти футбольным, теннисным и регбийным мячами
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Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев поучаствовал в пенальти-челлендже.
35-летний футболист попробовал забить 11-метровые футбольным, теннисным и регбийным мячами. Все пенальти он реализовал с первого раза.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» ЦСКА.
В конце прошлого года болельщики ЦСКА признали Игоря Акинфеева лучшим игроком команды в ноябре и декабре. Голкипер набрал 42% голосов респондентов. Второе место в голосовании занял казахстанский полузащитник Бактиёр Зайнутдинов.
Красно-синие располагаются на 4-м месте с 30 очками в турнирной таблице РПЛ после 18 туров. Лидером Российской Премьер-Лиги является «Зенит», набравший 38 очков в 18 турах. Московское «Динамо» (36) находится на втором месте в национальном первенстве.
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