Роналду плюнул в одноклубника после ничьей с «Саутгемптоном». Фото

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду плюнул в своего одноклубника форварда Энтони Элангу после матча 25-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (1:1).
Как отмечает Daily Express, после финального свистка португалец, вероятно, случайно плюнул в спину проходящего мимо Эланги.
Фото доступно в «твиттере» Daily Express.
Отметим, что Роналду не может забить на протяжении шести матчей подряд. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Роналду провёл 20 матчей, забил восемь голов и сделал три результативные передачи.
«Манчестер Юнайтед» в 24 матчах набрал 40 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Саутгемптон» (29) — на 10-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (63).
Видеообзор матча 25-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон»:
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