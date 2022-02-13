Роналду плюнул в одноклубника после ничьей с «Саутгемптоном». Фото

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду плюнул в своего одноклубника форварда Энтони Элангу после матча 25-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (1:1).



Как отмечает Daily Express, после финального свистка португалец, вероятно, случайно плюнул в спину проходящего мимо Эланги.

Фото доступно в «твиттере» Daily Express.

Отметим, что Роналду не может забить на протяжении шести матчей подряд. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Роналду провёл 20 матчей, забил восемь голов и сделал три результативные передачи.



«Манчестер Юнайтед» в 24 матчах набрал 40 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Саутгемптон» (29) — на 10-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (63).

Видеообзор матча 25-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.