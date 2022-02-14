Божин: понимал, что чувствует Зобнин на Евро. Меня так же хейтили за пенальти в Кубке

Защитник «Крыльев Советов» Сергей Божин высказался о полузащитнике «Спартака» Романе Зобнине, с которым вместе начинал карьеру.
Кто из одноклассников по академии Коноплева считался самым талантливым?
— С моего года — Зобнин. Мы в одной комнате жили. Он и ярче всех выстрелил. В детстве Рома нападающим играл — по пять за игру забивал. Был быстрым, выносливым, как и сейчас.
— До сих пор на связи?
— Прямо близко не общаемся — давно дороги разошлись. Когда видимся на играх, разговариваем, конечно.
— Когда его разносили на Евро, понимали, что чувствует?
— Конечно, понимал. Меня так же хейтили за пенальти в Кубке. Понятно, что это разные уровни, не сравнить, но ситуации плюс-минус похожие. Кто совершил ошибку, тот и получил всю критику. Остальные моменты забывают. Я представлял, что Рома чувствовал, и поэтому ничего не стал писать. По себе знаю: в такие моменты нет желания никому отвечать. Мне известно это ощущение: хочется всё исправить, а поздно, момент прошёл. Злишься, расстраиваешься — всё одновременно, — рассказал Божин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
- 14 февраля 2022
-
09:35
-
09:25
-
09:25
-
09:13
-
08:56
-
08:47
-
08:40
-
08:20
-
08:05
-
05:14
-
04:35
-
04:14
-
03:56
-
02:17
-
00:58
-
00:39
-
00:28
-
00:24
-
00:11
-
00:06
-
00:02
-
00:00
- 13 февраля 2022
-
23:47
-
23:44
-
23:43
-
23:41
-
23:31
-
23:28
-
23:15
-
23:07
-
23:03
-
22:51
-
22:38
-
22:33
-
22:24