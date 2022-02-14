Божин: понимал, что чувствует Зобнин на Евро. Меня так же хейтили за пенальти в Кубке

Защитник «Крыльев Советов» Сергей Божин высказался о полузащитнике «Спартака» Романе Зобнине, с которым вместе начинал карьеру.



Кто из одноклассников по академии Коноплева считался самым талантливым?

— С моего года — Зобнин. Мы в одной комнате жили. Он и ярче всех выстрелил. В детстве Рома нападающим играл — по пять за игру забивал. Был быстрым, выносливым, как и сейчас.



— До сих пор на связи?

— Прямо близко не общаемся — давно дороги разошлись. Когда видимся на играх, разговариваем, конечно.



— Когда его разносили на Евро, понимали, что чувствует?

— Конечно, понимал. Меня так же хейтили за пенальти в Кубке. Понятно, что это разные уровни, не сравнить, но ситуации плюс-минус похожие. Кто совершил ошибку, тот и получил всю критику. Остальные моменты забывают. Я представлял, что Рома чувствовал, и поэтому ничего не стал писать. По себе знаю: в такие моменты нет желания никому отвечать. Мне известно это ощущение: хочется всё исправить, а поздно, момент прошёл. Злишься, расстраиваешься — всё одновременно, — рассказал Божин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.