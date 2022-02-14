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Божин: понимал, что чувствует Зобнин на Евро. Меня так же хейтили за пенальти в Кубке

Божин: понимал, что чувствует Зобнин на Евро. Меня так же хейтили за пенальти в Кубке
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Защитник «Крыльев Советов» Сергей Божин высказался о полузащитнике «Спартака» Романе Зобнине, с которым вместе начинал карьеру.

Кто из одноклассников по академии Коноплева считался самым талантливым?
— С моего года — Зобнин. Мы в одной комнате жили. Он и ярче всех выстрелил. В детстве Рома нападающим играл — по пять за игру забивал. Был быстрым, выносливым, как и сейчас.

— До сих пор на связи?
— Прямо близко не общаемся — давно дороги разошлись. Когда видимся на играх, разговариваем, конечно.

— Когда его разносили на Евро, понимали, что чувствует?
— Конечно, понимал. Меня так же хейтили за пенальти в Кубке. Понятно, что это разные уровни, не сравнить, но ситуации плюс-минус похожие. Кто совершил ошибку, тот и получил всю критику. Остальные моменты забывают. Я представлял, что Рома чувствовал, и поэтому ничего не стал писать. По себе знаю: в такие моменты нет желания никому отвечать. Мне известно это ощущение: хочется всё исправить, а поздно, момент прошёл. Злишься, расстраиваешься — всё одновременно, — рассказал Божин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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