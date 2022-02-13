«Бёрнли» — «Ливерпуль»: Фабиньо после углового вывел красных вперёд

Сегодня, 13 февраля, на стадионе «Тёрф Мур» в Бёрнли в рамках 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Бёрнли» принимает «Ливерпуль».



Счёт был открыт в концовке первого тайма. На 40-й минуте после углового отличился полузащитник красных Фабиньо.

Гол Фабиньо:

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Обслуживает встречу бригада арбитров, которую возглавляет Мартин Аткинсон. Ему помогают ассистенты Гари Бесвик и Даррен Кэнн. Резервный рефери – Грэм Скотт.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Бёрнли» — «Ливерпуль».



После 23 сыгранных туров в чемпионате Англии сезона-2021/2022 «Ливерпуль» располагается на втором месте в турнирной таблице. Мерсисайдцы имеют в своём активе 51 очко. «Бёрнли» (14) – на последнем, 20-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (63).