«Базель» проиграл «Янг Бойз». Чалов был заменён из-за удаления в составе его команды

«Базель» проиграл «Янг Бойз» в матче 21-го тура чемпионата Швейцарии. Встреча прошла в Берне на стадионе «Стад де Суисс Ванкдорф» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

На 22-й минуте Михаэль Ланг вывел «Базель» вперёд, однако на 39-й минуте Венсан Сьерро сравнял счёт, а во втором тайме отличились Муми Нгамалё и Теозон-Жордан Сибачо, голы которых принесли «Янг Бойз» три очка.

Отметим, что в составе «Базеля» играл российский форвард Фёдор Чалов, арендованный у московского ЦСКА. Он вышел в старте и провёл на поле 62 минуты. Его вынужденно заменил защитник Альбиан Хайдари, так как «Базель» остался вдесятером: вторую жёлтую получил Ваутер Бюргер.

«Базель» (37 очков) опустился на третье место в таблице чемпионата Швейцарии. «Янг Бойз» (39) теперь идут вторыми.