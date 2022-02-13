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«Урал» забил шесть безответных голов в товарищеском матче

«Урал» забил шесть безответных голов в товарищеском матче
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Сегодня, 13 февраля, «Урал» проводил товарищеский матч с «Дубай Сити». Встреча завершилась победой российской командой со счётом 6:0.

Счёт в матче на 3-й минуте открыл Александр Юшин. На 26-й минуте Михаил Агеев увеличил преимущество своей команды. На 35-й минуте Чингиз Магомадов реализовал пенальти. На 57-й минуте Юрий Железнов довёл счёт до 4:0 в пользу «Урала». На 83-й минуте Лев Толкачёв забил пятый гол екатеринбургской команды. На 88-й минуте Толкачёв оформил дубль и установил окончательный счёт в матче — 6:0 в пользу «Урала».

26 февраля команда Игоря Шалимова проведёт первый матч после зимней паузы в Российской Премьер-Лиге. Соперником «Урала» станет «Нижний Новгород», который сыграет дома.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
13 февраля 2022, воскресенье. 16:30 МСК
Урал
Екатеринбург, Россия
Окончен
6 : 0
Дубай Сити
Дубай, ОАЭ
1:0 Юшин – 3'   2:0 Евсеев – 26'   3:0 Магомадов – 35'   4:0 Железнов – 57'   5:0 Толкачёв – 83'   6:0 Толкачёв – 88'
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