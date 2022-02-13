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Захарян спас «Динамо» от поражения в матче с «Рижской футбольной школой»

Захарян спас «Динамо» от поражения в матче с «Рижской футбольной школой»
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Сегодня, 13 февраля, московское «Динамо» в рамках товарищеского матча встречалось с «Рижской футбольной школой» («РФШ»). Игра закончилась ничьёй 1:1.

Счёт в матче на 22-й минуте открыл сербский нападающий «РФШ» Андрей Илич. На 47-й минуте счёт сравнял Арсен Захарян. Отметим, что на поле в матче появился Даниил Лесовой, который не играл с лета 2021 года.

26 февраля «Динамо» возобновит сезон в Российской Премьер-Лиге встречей с подмосковными «Химками» в гостях. 1 марта московская команда дома встретится с «Нижним Новгородом» в 1/8 финала Кубка России.

После 18 туров «Динамо» с 36 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России. Лидером соревнований является «Зенит», набравший 38 очков.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
13 февраля 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Рижская футбольная школа
Рига, Латвия
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва, Россия
1:0 Илич – 22'   1:1 Захарян – 47'
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