Захарян спас «Динамо» от поражения в матче с «Рижской футбольной школой»

Сегодня, 13 февраля, московское «Динамо» в рамках товарищеского матча встречалось с «Рижской футбольной школой» («РФШ»). Игра закончилась ничьёй 1:1.



Счёт в матче на 22-й минуте открыл сербский нападающий «РФШ» Андрей Илич. На 47-й минуте счёт сравнял Арсен Захарян. Отметим, что на поле в матче появился Даниил Лесовой, который не играл с лета 2021 года.



26 февраля «Динамо» возобновит сезон в Российской Премьер-Лиге встречей с подмосковными «Химками» в гостях. 1 марта московская команда дома встретится с «Нижним Новгородом» в 1/8 финала Кубка России.

После 18 туров «Динамо» с 36 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России. Лидером соревнований является «Зенит», набравший 38 очков.