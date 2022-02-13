«Нижний Новгород» сыграл вничью с чемпионом Грузии

В товарищеском матче «Нижний Новгород» встречался с «Динамо» (Батуми). Игра завершилась вничью — 1:1.



На 26-й минуте Дмитрий Стоцкий вывел «Нижний» вперёд, однако на 62-й минуте грузинская команда отыгралась.



Напомним, «Нижний Новгород» в 18 матчах набрал 19 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит», в 18 встречах набравший 38 очков. В следующем туре Российской Премьер-Лиги после зимнего перерыва «Нижний Новгород» сыграет с екатеринбургским «Уралом». Встреча пройдёт в Нижнем Новгороде 26 февраля.

Также отметим, что по итогам сезона-2021 «Динамо» Батуми впервые в своей истории стало чемпионом Грузии.