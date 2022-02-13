Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ньюкасл» обыграл «Астон Виллу» благодаря голу Триппьера со штрафного

«Ньюкасл» обыграл «Астон Виллу» благодаря голу Триппьера со штрафного
Комментарии

Сегодня, 13 февраля, на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в городе Ньюкасл-апон-Тайн в рамках 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Ньюкасл Юнайтед» принимал «Астон Виллу». Хозяева одержали победу – 1:0.

Единственный гол был забит в первом тайме. На 35-й минуте со штрафного отличился защитник «сорок» Киран Триппьер.

Победный мяч Триппьера:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Крейг Поусон. Ему помогали ассистенты Ли Беттс и Иан Хассин. Резервный рефери – Майк Дин.

После 23 сыгранных туров «Ньюкасл» располагается на 17-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Сороки» имеют в своём активе 21 очко. «Астон Вилла» за 23 матча набрала 27 очков, команда находится на 11-м месте в таблице.

Англия - Премьер-лига. 25-й тур
13 февраля 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
1 : 0
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Триппьер – 35'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022