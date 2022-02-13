«Ньюкасл» обыграл «Астон Виллу» благодаря голу Триппьера со штрафного

Сегодня, 13 февраля, на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в городе Ньюкасл-апон-Тайн в рамках 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Ньюкасл Юнайтед» принимал «Астон Виллу». Хозяева одержали победу – 1:0.



Единственный гол был забит в первом тайме. На 35-й минуте со штрафного отличился защитник «сорок» Киран Триппьер.

Победный мяч Триппьера:

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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Крейг Поусон. Ему помогали ассистенты Ли Беттс и Иан Хассин. Резервный рефери – Майк Дин.



После 23 сыгранных туров «Ньюкасл» располагается на 17-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Сороки» имеют в своём активе 21 очко. «Астон Вилла» за 23 матча набрала 27 очков, команда находится на 11-м месте в таблице.