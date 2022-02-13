Лесовой появился на поле впервые за семь месяцев

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Лесовой появился на поле в товарищеском матче с «Рижской футбольной школой» (1:1). Футболист не играл с июля 2021 года из-за травмы.



В последний раз 24-летний Лесовой выходил на поле в матче с «Ростовом» (2:0) в 1-м туре Российской Премьер-Лиги, который проходил 23 июля 2021 года. После этого полузащитник в августе перенёс операцию на крестообразной связке. В конце января Лесовой вернулся в общую группу «Динамо».



Лесовой стал игроком московского клуба в сентябре 2020 года, перейдя из тульского «Арсенала» за € 1,8 млн. Ранее футболист также выступал в составе «Зенита» и киевского «Динамо». Контракт с московским «Динамо» у Лесового рассчитан до 2025 года.