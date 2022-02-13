«Боруссия» Д разгромила «Унион» и сократила отставание от «Баварии» в Бундеслиге

Дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Унионом» в матче 22-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча прошла в Берлине на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Счёт в матче на 18-й минуте открыл Марко Ройс, ему ассистировал Махмуд Дауд. Через семь минут Ройс удвоил преимущество «Боруссии», голевую передачу отдал Дониэлл Мален. А на 71-й минуте Рафаэл Геррейру забил третий гол, закрепив победу дортмундской команды.

«Боруссия» набрала 46 очков и занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги. Команда Марко Розе сократила отставание от лидера таблицы, «Баварии» (52), которая в субботу неожиданно уступила «Бохуму». «Унион» (34) идёт на шестой позиции.