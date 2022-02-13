«Теперь фокус на Лиге чемпионов». Зинченко написал пост после разгрома «Норвича»

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко опубликовал пост в своём «инстаграме» после разгромной победы над «Норвич Сити»» (4:0) в 25-м туре английской Премьер-лиги. Отметим, что украинец провёл на поле весь матч.
«Три очка, сухой матч. Теперь фокус на Лиге чемпионов», — написал Зинченко.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги украинец сыграл в восьми матчах, в которых отдал одну результативную передачу.
Во вторник, 15 февраля, «Манчестер Сити» предстоит сыграть с португальским «Спортингом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Манчестер Сити» набрал 63 очка в 25 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Норвич Сити» (17) находится на 18-м месте в таблице. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».
Видеообзор матча 25-го тура АПЛ «Норвич» — «Манчестер Сити»:
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