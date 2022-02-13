Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер Польши: возможно, Дзюба будет играть с нами. Хотя я знаю о его проблемах с Карпиным

Тренер Польши: возможно, Дзюба будет играть с нами. Хотя я знаю о его проблемах с Карпиным
Комментарии

Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич высказался о полузащитнике сборной России и «Динамо» Данииле Фомине, а также прокомментировал тот факт, что форвард Фёдор Смолов не сыграет с его командой в марте.

«Что могу сказать об игроках сборной России? Фомин – очень хороший и умный игрок. Очень люблю таких интеллигентных футболистов.

Смолов не будет играть? Да, возможно, Дзюба будет играть. Хотя я знаю о его проблемах во взаимоотношениях с Карпиным, так что неизвестно, вызовут ли его в команду. Смолов – хороший футболист, я его хорошо знаю. Мы в Польше работали вместе с моим другом Станиславом Черчесовым, с которым поддерживаем контакт. Два дня назад он как раз мне позвонил и пригласил меня в Будапешт», — приводит слова Михневича пресс-служба «Динамо» на официальном сайте.

24 марта сборные Польши и России встретятся в рамках полуфинала стыкового матча к чемпионату мира – 2022. Встреча пройдёт на московском стадионе «Лужники».

Новость по теме
Тренер сборной Польши посетил тренировку московского «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022