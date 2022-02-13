Тренер Польши: возможно, Дзюба будет играть с нами. Хотя я знаю о его проблемах с Карпиным

Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич высказался о полузащитнике сборной России и «Динамо» Данииле Фомине, а также прокомментировал тот факт, что форвард Фёдор Смолов не сыграет с его командой в марте.
«Что могу сказать об игроках сборной России? Фомин – очень хороший и умный игрок. Очень люблю таких интеллигентных футболистов.
Смолов не будет играть? Да, возможно, Дзюба будет играть. Хотя я знаю о его проблемах во взаимоотношениях с Карпиным, так что неизвестно, вызовут ли его в команду. Смолов – хороший футболист, я его хорошо знаю. Мы в Польше работали вместе с моим другом Станиславом Черчесовым, с которым поддерживаем контакт. Два дня назад он как раз мне позвонил и пригласил меня в Будапешт», — приводит слова Михневича пресс-служба «Динамо» на официальном сайте.
24 марта сборные Польши и России встретятся в рамках полуфинала стыкового матча к чемпионату мира – 2022. Встреча пройдёт на московском стадионе «Лужники».
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