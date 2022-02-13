Михневич: Шиманьски хочет играть за сборную Польши. Возможно, сможет выйти с Россией

Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич, посетивший товарищеский матч «Динамо» с «РФШ» (1:1), рассказал о целях своего визита в расположение российской команды.



«Я приехал встретиться с Себастьяном Шиманьским, с которым мы работали в молодёжной сборной Польши. Мы с ним вчера уже пообщались — он очень хочет играть. Также я поговорил с главным тренером и руководством «Динамо». Плюс хочу посмотреть на кандидатов в сборную России.



Мы с ним три года проработали в молодёжной команде, ездили на чемпионат Европы в Италию, где хорошо выступили. Себа – хороший футболист, я его давно знаю. Возможно, он сможет сыграть на стадионе «Динамо» против сборной России. Он классно обращается с мячом, он хороший футболист и человек. У него очень много сил — если нужно, он может сыграть два матча подряд», — приводит слова Михневича пресс-служба «Динамо» на официальном сайте.