«Наполи» ведёт переговоры с «Барселоной» о переходе Депая. Каталонцы готовы его отпустить

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай может летом сменить команду. В услугах 27-летнего игрока заинтересован «Наполи», сообщает Calciomercato.com.



По информации источника, клубы уже ведут переговоры о переходе нидерландца. Отмечается, что «Барса» готова отпустить игрока. Проблемой для возможного перехода Депая в «Наполи» является зарплата форварда. Неаполитанский клуб видит в Мемфисе замену Лоренцо Инсинье, который летом покинет команду.



Ранее сообщалось, что руководство сине-гранатовых хочет продать нидерландца во время летнего трансферного окна, чтобы затем не потерять игрока бесплатно, поскольку контракт Депая с «Барселоной» рассчитан до июня 2023 года.



Депай выступает за «Барселону» с лета 2021 года. В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Депай сыграл в 16 матчах, забил восемь голов и сделал две результативные передачи.

«Барселона» в результативном матче обыграла «Атлетико»:

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