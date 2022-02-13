Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лесовой — о возвращении спустя 7 месяцев: любое касание воспринимается с огромной улыбкой

Лесовой — о возвращении спустя 7 месяцев: любое касание воспринимается с огромной улыбкой
Комментарии

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Лесовой поделился эмоциями от возвращения на поле. Из-за травмы футболист не играл с июля 2021 года.

«Только хорошие впечатления, очень рад вернуться. Любое касание воспринимается с моей внутренней огромной улыбкой, поэтому я счастлив», — рассказал Лесовой в видео, опубликованном в телеграм-канале «Динамо».

24-летний Лесовой в нынешнем сезоне принял участие лишь в игре 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:2), который состоялся в июле 2021 года. В августе полузащитник перенёс операцию на крестообразной связке и лишь в январе 2022 года вернулся в общую группу московской команды.

Сегодня, 13 января, Лесовой появился на поле в товарищеском матче с «РФШ» (1:1).

Новость по теме
Шварц прокомментировал первый матч полузащитника Лесового спустя семь месяцев
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022