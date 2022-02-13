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Уход Почеттино из «ПСЖ» зависит от поиска замены. Зидан отклонил предложение в декабре

Уход Почеттино из «ПСЖ» зависит от поиска замены. Зидан отклонил предложение в декабре
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Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино не исключает ухода из команды по окончании сезона. Об этом сообщает Goal.

По сведениям источника, уход аргентинского специалиста из команды во многом зависит от того, сможет ли «ПСЖ» найти ему замену. В декабре 2021 года французский клуб встретился с Зинедином Зиданом, но экс-наставник «Реала» отклонил предложение.

Сообщается, что причиной ухода Почеттино может стать желание тренера найти новый вызов. К Почеттино проявляет интерес английский «Манчестер Юнайтед». В декабре манкунианцы хотели назначить Почеттино главным тренером команды вместо Уле-Гуннара Сульшера, но «ПСЖ» не отпустил своего наставника.

В нынешнем сезоне «ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав в 24 турах 59 очков.

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