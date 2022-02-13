Онопко: Галицкий бодр, в хорошем настроении, в курсе всех последних футбольных событий

Тренер сборной России Виктор Онопко, побывавший на сборах «Краснодара», поделился мыслями о перспективах «быков» во второй части сезона и рассказал о встрече с владельцем клуба Сергеем Галицким.
«Фарке сказал, что «Краснодар» постарается финишировать не ниже пятого места? Я бы не назвал такую задачу запредельной. По крайней мере, сегодня «Краснодар» располагает вполне качественными игроками, которым по силам её решить. И если Фарке удастся помочь им взять на вооружение ту игру, которую они показали в первой половине матча с «Мальмё», то эта цель может стать реальностью.
Кстати, Сергей Галицкий на этот счёт также полон оптимизма. [Пообщались с ним] перед встречей «Локомотива» с «Гётеборгом» и в перерыве последнего матча «Краснодара». Сергей Николаевич бодр, в хорошем настроении, в курсе всех последних футбольных событий, происходящих в мире и в Марбелье. Просматривает здесь матчи, бывает на тренировках, много и с гордостью рассказывает о своей академии. И сейчас очень хвалит её выпускника, молодого опорника Александра Черникова, который на глазах растёт рядом с опытным Крыховяком», — цитирует Онопко «Спорт-экспресс».
- 13 февраля 2022
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