«Вест Хэм» добыл ничью с «Лестером», забив ответный гол в добавленное время

Сегодня, 13 февраля, на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере в рамках 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Лестер Сити» принимал «Вест Хэм Юнайтед». Команды не сумели выявить победителя. Счёт встречи – 2:2.
На 10-й минуте нападающий «молотобойцев» Джаррод Боуэн открыл счёт, ему ассистировал Исса Диоп. На 45-й минуте хавбек «Лестера» Юри Тилеманс реализовал пенальти в ворота гостей.
Боуэн выводит «Вест Хэм» вперёд:
На 57-й минуте защитник «лис» Рикарду вывел свою команду вперёд, голевую передачу сделал Харви Барнс. В добавленное ко второму тайму время защитник «Вест Хэма» Крэйг Доусон сравнял счёт, результативный пас отдал Боуэн.
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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Майкл Оливер. Ему помогали ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери – Дэвид Кут.
- 13 февраля 2022
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