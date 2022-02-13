Роджерс прокомментировал возможный уход Тилеманса из «Лестера»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс высказался о полузащитнике Юри Тилемансе на фоне информации о нежелании футболиста продлевать контракт с английской командой.



«Тилеманс? Люди спрашивают, можем ли мы удержать этих футболистов в течение следующих лет. Реальность такова, что если игрок действительно чувствует себя хорошо в «Лестере» в игровом плане, то он может захотеть уйти», — приводит слова Роджерса журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».



Ранее сообщалось, что 24-летний Тилеманс не будет продлевать контракт с «Лестером», истекающий летом 2023 года. В нынешнем сезоне бельгийский полузащитник в 28 матчах во всех турнирах забил семь голов и отдал три голевые передачи.

Гол Тилеманса в ворота «Вест Хэма» в 25-м туре АПЛ:

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