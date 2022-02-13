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«Барселона» и «Эспаньол» объявили стартовые составы на каталонское дерби

«Барселона» и «Эспаньол» объявили стартовые составы на каталонское дерби
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Стали известны стартовые составы «Эспаньола» и «Барселоны» на матч 24-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «RCDE – Корнелья-Эль Прат» в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Эспаньол» — «Барселона».

«Эспаньол»: Лопес, Педроса, Кабрера, Гомес, Видаль, Дардер, Эррера, Баре, де Вильена, Пуадо, де Томас.

Запасные: Гарсия, Калеро, Льямбрич, Вила, Рибаудо, Мелендо, Морланес, Мерида, Димата, Эмбарба, Морон, Лэй.

«Барселона»: тер Штеген, Альба, Пике, Араухо, Дест, Педри, Бускетс, Ф. де Йонг, Гави, Торрес, Траоре.

Запасные: Нето, Тенас, Гарсия, Мингеса, Гонсалес, Жутгла, Пуч, Обамеянг, Брейтуэйт, Дембеле, Эззалзули, Л. де Йонг.

Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес. Ему будут помогать ассистенты Хосе Энрике Наранхо Перес и Диего Санчес Рохо. Резервным рефери выступит Горка Этайо Эррера.

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