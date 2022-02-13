Онопко: Чернов сделает оборону «Спартака» более надёжной. В 25 он ещё может прибавить

Тренер сборной России Виктор Онопко прокомментировал переход защитника Никиты Чернова в московский «Спартак».

«Грамотный, цепкий защитник, который хорошо видит поле и силён в отборе. Чтобы заиграть в ЦСКА, ему не хватало уверенности. К тому же он слишком болезненно реагировал на любые замечания, что рождало боязнь ошибиться. А у защитника должны быть глаза убийцы, чтобы его боялись так же, как в своё время Игнашевича.

Никиту ведь ещё Капелло совсем молодым в сборную приглашал. И, поверь, в свои 25 он ещё может прибавить. По крайней мере, сезон в «Крыльях» это подтвердил. А «Спартак» убедил, что Чернов — тот, кто сделает его оборону более надёжной. И я в это верю!» — приводит слова Онопко «Спорт-экспресс».