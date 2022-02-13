«Аталанта» и «Ювентус» объявили стартовые составы на матч 25-го тура Серии А
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«Аталанта» и «Ювентус» объявили стартовые составы на матч 25-го тура итальянской Серии А.
«Аталанта»: Спортьелло, Толой, Демирал, Джимсити, Хатебур, Фройлер, де Рон, Копмейнерс, Дзаппакоста, Бога, Мурьель.
Запасные: Дайчар, Росси, Меле, Пеццелла, Скальвини, Малиновский, Пашалич, Пессина, Михэйлэ.
«Ювентус»: Щенсны, Данило, Бонуччи, де Лигт, Де Шильо, Локателли, Рабьо, Маккенни, Дибала, Мората, Влахович.
Запасные: Перин, Пинсольо, Сандро, Пеллегрини, Ругани, Куадрадо, Артур, Закария, Аке, Кин, Жорже.
Игра начнётся в 22:45 по московскому времени. Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук пропускает второй подряд матч команды из-за травмы. Ранее он не принимал участия в матче 24-го тура Серии А с «Кальяри» (1:2).
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