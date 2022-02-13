Защитник «Рубина» Тальби: надеюсь, мы будем готовы к первой игре с «Зенитом»

Защитник «Рубина» Монтассар Тальби поделился эмоциями от выступления на Кубке африканских наций в составе сборной Туниса и возвращения в расположение казанского «Рубина».



«Я сыграл на Кубке африканских наций. Это был отличный опыт для меня и сборной Туниса. К сожалению, мы не смогли пройти в финал и выиграть кубок, но для меня турнир стал хорошим опытом. Сейчас я с новой уверенностью возвращаюсь сюда, чтобы помочь «Рубину». Я следил за новостями команды, видел, что парни усердно работают, играют товарищеские матчи. Да, я скучал по ребятам и сейчас рад вернуться. Надеюсь, мы продолжим работать усердно и качественно и будем готовы к первой игре с «Зенитом», — рассказал Тальби в видео на YouTube-канале «Рубина».