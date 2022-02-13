«Вест Хэм» согласовал сделку по Сапате в январе, но «Аталанта» перестала отвечать

Нападающий «Аталанты» Дуван Сапата в зимнее трансферное окно был в шаге от перехода в «Вест Хэм». Стороны согласовали условия сделки, но в последний момент «Аталанта» перестала выходить на связь, сообщает Football Italia со ссылкой на ESPN.
По сведениям источника, стороны согласовали условия перехода 30-летнего нападающего довольно быстро. Это случилось в последний день зимнего трансферного окна. Стороны обменялись документами, Сапата согласовал контракт с «молотобойцами». Сообщается, что «Аталанта» перестала выходить на связь по мере приближения окончания трансферного окна. Окно закрылось, и сделка не состоялась.
В 23 матчах нынешнего сезона Сапата забил 12 голов и отдал семь голевых передач.
Доусон спас «Вест Хэм» от поражения в матче 25-го тура АПЛ с «Лестером»:
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