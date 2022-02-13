Мойес рассказал, почему Зума был заменён перед началом матча с «Лестером»

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес рассказал, почему защитник Курт Зума был заменён перед началом матча 25-го тура английской Премьер-лиги с «Лестер Сити» (2:2). Француз должен был выйти в стартовом составе на игру, его заменил Исса Диоп.



«Зума стало плохо до матча, но он хотел сыграть. Мы тоже этого хотели. Ему стало плохо ночью, он держался подальше от игроков и мало ел.



Выйдя на поле, он понял, что не сможет сыграть. Мы сказали Диопу готовиться. У Зума расстройство пищеварения, возможно, он что-то не то съел.



Я надеюсь, мы немного изменили то, как сейчас воспринимают «Вест Хэм». У нас хорошая, интересная и молодая команда, которая хочет расти. Мы не должны позволить чему-то омрачить наш труд. Тренеры и футболисты ошибаются. После этого они хотят, чтобы их простили», — цитирует Мойеса BBC.



Ранее в сети появилось видео, в котором Зума издевается над своим котом. Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA) забрало питомцев футболиста и доставило их на осмотр к ветеринару. Они останутся под опекой благотворительной организации, пока продолжается расследование. RSPCA также подало жалобу в суд. «Вест Хэм» оштрафовал Зума на £ 250 тыс.

Гол Доусона, который принёс «Вест Хэму» ничью в матче с «Лестером»:

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